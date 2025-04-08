Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 8 апреля

Утром во вторник, 8 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше 842 тысяч автомобилей, что меньше показателей марта на 4,2%. Пробки в регионе оценили в четыре балла.

Сегодня заторы возникли на трассах М-2 «Крым» и М-4 «Дон». Кроме того, движение затруднено на Щелковском, Каширском, Минском, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнили автомобилистам о возможных осадках и гололедице. Водителей призвали держать дистанцию, быть внимательными во время движения, не превышать допустимую скорость и не совершать резких маневров.