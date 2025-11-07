Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 7 ноября

Утром в пятницу, 7 ноября, пробки в Подмосковье составили четыре балла. На региональных дорогах насчитали свыше миллиона машин, что превышает средние значения октября более чем на 5%.

Движение транспорта в утренние часы затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе.

Заторы возникли также на Киевском, Минском, Боровском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались на трассе М-2 «Крым».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры предупредили водителей о возможных осадках и призвали соблюдать дистанцию и скоростной режим.