Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 5 июня

Утром в пятницу на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе оценили в четыре балла.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Осташковском, Щелковском, Ярославском, Носовихинском, Симферопольском и Варшавском, шоссе.

Затруднения движения зафиксировали на Боровском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, а также не совершать внезапных маневров.