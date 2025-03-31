Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 31 марта

Утром в понедельник, 31 марта, на дорогах Подмосковья насчитали более миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Симферопольском, Варшавском и Киевском шоссе. Движение затруднено также на Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Минтранс Московской области призвал водителей не превышать скорость и не совершать резких маневров.