Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 30 июля

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в среду, 30 июля, пробки в Подмосковье достигли четырех баллов. На региональных дорогах зарегистрировали более миллиона автомобилей, что превышает средние показатели июня.

Заторы возникли сегодня на Ленинградском, Щелковском, Ярославском, Каширском, Носовихинском, Варшавском и Киевском шоссе.

Затруднения движения наблюдаются также на Минском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и на шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей не отвлекаться от дороги, не превышать скорость, а также не нарушать дистанцию.