Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 3 октября
Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 3 октября, составили четыре балла. На региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона машин.
Движение временно затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском и Каширском шоссе.
Заторы также появились на Боровcком, Минском, Варшавском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Кроме того, пробки возникли на трассах М-2 "Крым" и М-9 "Балтия".
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательными во время движения, не совершать резких перестроений и не превышать допустимую скорость.