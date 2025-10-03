Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 3 октября

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Пробки в Подмосковье утром в пятницу, 3 октября, составили четыре балла. На региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона машин.

Движение временно затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Заторы также появились на Боровcком, Минском, Варшавском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки возникли на трассах М-2 "Крым" и М-9 "Балтия".

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали автомобилистов быть внимательными во время движения, не совершать резких перестроений и не превышать допустимую скорость.