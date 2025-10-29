Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 29 октября

Утром в среду, 29 октября, пробки в Подмосковье составили четыре балла. На региональных дорогах зарегистрировали свыше миллиона машин, что превышает средние значения сентября.

Заторы сегодня возникли на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В утренние часы движение затруднено на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском и Каширском шоссе.

Пробки образовались также на Калужском, Варшавском, Минском, Волоколамском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры предупредили автомобилистов о возможных осадках и призвали их соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не совершать резких маневров.