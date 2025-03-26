Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 26 марта

Утром в среду, 26 марта, на дорогах Подмосковья насчитали миллион автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы возникли в сторону столицы на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Затруднения движения зафиксировали на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе. Также пробки зафиксировали на Симферопольском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублво-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали учитывать при движении погодные условия, соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.