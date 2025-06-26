Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 26 июня

Утром в четверг, 26 июня, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Движение временно затруднено на Ленинградском, Щелковском, Каширском, Носовихинском, Варшавском, Симферопольском и Киевском шоссе.

Заторы также зафиксировали на Боровском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком, Волоколамском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов и трассе М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей заранее сбрасывать скорость перед пешеходными переходами, включать поворотники и соблюдать скоростной режим.