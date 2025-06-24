Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 24 июня

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром во вторник, 24 июня, пробки в Подмосковье составили четыре балла. На дорогах региона сегодня зарегистрировали свыше миллиона автомобилей.

Заторы возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Каширском, Варшавском и Киевском шоссе.

Движение автомобилей затруднено на Боровском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не совершать резких маневров, не превышать скорость и не нарушать дистанцию.