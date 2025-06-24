Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 24 июня
Утром во вторник, 24 июня, пробки в Подмосковье составили четыре балла. На дорогах региона сегодня зарегистрировали свыше миллиона автомобилей.
Заторы возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Симферопольском, Каширском, Варшавском и Киевском шоссе.
Движение автомобилей затруднено на Боровском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей не совершать резких маневров, не превышать скорость и не нарушать дистанцию.