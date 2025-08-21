Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 августа
Утром в четверг утром, 21 августа, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона машин. Пробки в регионе достигли четырех баллов.
Заторы сегодня зафиксировали на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Каширском, Носовихинском, Варшавском, Киевском и Боровском шоссе.
Движение автомобилей в утренние часы затруднено на Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области напомнило водителям о необходимости держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и не совершать внезапных перестроений.