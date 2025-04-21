Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 21 апреля

Утром в понедельник, 21 апреля, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы сегодня возникли в сторону Москвы на Ленинградском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе. Движение машин затруднено на Боровском, Можайском, Минском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья автомобилистов призвали соблюдать дистанцию, избегать внезапных маневров, не превышать скорость и сосредоточиться на дороге.