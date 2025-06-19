Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 июня

Фото: Автомобильное движение по Калужскому шоссе в Москве / Медиасток.рф

Утром в четверг, 19 июня, на дорогах Подмосковья насчитали свыше миллиона автомобилей, что превышает средние значения мая. Пробки в регионе составили четыре балла.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Новорязанском, Симферопольском, Варшавском, Боровском, Минском и Можайском шоссе.

Движение машин затруднено на Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей заранее снижать скорость перед пешеходными переходами, не совершать внезапных маневров и не отвлекаться от дороги.