Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 декабря
Утром в последний день рабочей недели пробки в Подмосковье составили четыре балла. Свыше 852 тысяч машин выехали сегодня на региональные дороги, что на 20% меньше средних показателей ноября.
Заторы образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».
Скопления автомобилей возникли на Щелковском, Ленинградском, Носовихинском, Боровском, Минском и Варшавском шоссе.
Пробки зафиксировали также на Можайском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать дистанцию и установленную скорость, избегать внезапных перестроений и быть предельно внимательными во время движения.