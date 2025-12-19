Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 19 декабря

Снегопад в Москве и Подмосковье
Фото: Снегопад в Москве и Подмосковье/Медиасток.рф

Утром в последний день рабочей недели пробки в Подмосковье составили четыре балла. Свыше 852 тысяч машин выехали сегодня на региональные дороги, что на 20% меньше средних показателей ноября.

Заторы образовались на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Скопления автомобилей возникли на Щелковском, Ленинградском, Носовихинском, Боровском, Минском и Варшавском шоссе.

Пробки зафиксировали также на Можайском, Волоколамском, Пятницком, Рублево-Успенском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвали водителей соблюдать дистанцию и установленную скорость, избегать внезапных перестроений и быть предельно внимательными во время движения.

