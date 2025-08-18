Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 18 августа

Загруженность автомобильных дорог Подмосковья утром в понедельник, 18 августа, оценили в четыре балла. На магистралях региона сегодня зафиксировали более миллиона машин.

Наибольшие затруднения движения наблюдаются на направлениях в сторону столицы. Заторы возникли на федеральных трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия», а также на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Осташковском, Носовихинском, Новорязанском и Каширском шоссе.

Пробки зарегистрировали на Варшавском, Боровском, Можайском, Минском, Киевском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвало водителей проявлять особую осторожность в связи с возможными осадками, а также соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.