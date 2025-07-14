Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 14 июля

Пробки в Подмосковье утром в понедельник, 14 июля, составили четыре балла. На дорогах сегодня зарегистрировали свыше миллиона автомобилей, что превышает средние значения июня на 2%.

Заторы возникли на Варшавском, Каширском, Волоколамском, Ленинградском, Можайском, Минском, Носовихинском, Новорязанском и Пятницком шоссе.

Движение машин затруднено также на Рублево-Успенском, Симферопольском, Щелковском шоссе, шоссе Энтузиастов и трассе М-4 «Дон».

Синоптики предупредили о дождях и грозах в регионе в первый день недели.

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области призвало водителей учитывать погодные условия, быть предельно внимательными, не превышать скорость и не совершать резких маневров.

В случае чрезвычайной ситуации следует как можно скорее позвонить по номеру 112.