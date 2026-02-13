Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 13 февраля

Утром, 13 февраля, на дороги Московской области выехали около 703 тысяч машин. Загруженность трасс составила четыре балла.

Заторы в начале рабочего дня возникли на Ярославском, Щелковском, Ленинградском, Рязанском, Носовихинском, Варшавском и Калужском шоссе.

Пробки также образовались на Можайском, Минском, Киевском, Волоколамском, Минском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили автомобилистам о необходимости соблюдать установленную скорость и дистанцию, а также призвали не совершать внезапных перестроений и не отвлекаться на телефон.