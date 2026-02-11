Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 11 февраля

Пробки в Подмосковье утром в среду составили четыре балла. На региональных дорогах насчитали 795 автомобилей, что почти на четверть меньше средних показателей января.

Заторы возникли на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Новорязанском, Носовихинском, Варшавском и Калужском шоссе.

Движение в утреннее время затруднено также на Киевском, Минском, Боровском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Можайском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Кроме того, пробки образовались 11 февраля на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителям напомнили о важности соблюдения дистанции и скоростного режима. В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры также призвали автомобилистов не отвлекаться на телефон во время поездок и не совершать внезапных маневров.