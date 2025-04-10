Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 10 апреля

Утром в четверг, 10 апреля, пробки в Подмосковье составили четыре балла. На дорогах насчитали свыше 894 тысяч автомобилей.

Заторы сегодня зафиксировали на Щелковском, Каширском, Варшавском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском и Пятницком шоссе. Кроме того, движение затруднено на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Водителей призвали соблюдать дистанцию, не превышать допустимую скорость, не отвлекаться от дороги, а также избегать внезапных маневров.

Автомобилистам, которые поменяли резину на летнюю, в Минтрансе Московской области посоветовали временно пересесть на общественный транспорт.