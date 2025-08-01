Пробки на дорогах Подмосковья составили 4 балла утром 1 августа

Утром в пятницу, 1 августа, на дорогах Подмосковья зарегистрировали свыше миллиона машин. Пробки в регионе оценили в четыре балла.

Заторы сегодня зафиксировали на Ярославском, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском и Варшавском шоссе.

Движение машин затруднено на Минском, Киевском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассе М-2 «Крым».

Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры региона предупредило водителей о возможных осадках и призвало их проявлять предельную осторожность за рулем. Автомобилистам напомнили о важности соблюдения скоростного режима и дистанции.