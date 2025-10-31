Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 31 октября
Утром в пятницу, 31 октября, пробки в Подмосковье составили три балла. Сегодня на дорогах региона насчитали более миллиона автомобилей, что превышает средние значения сентября.
Заторы возникли на Ленинградском, Носовихинском, Щелковском, Рязанском, Новорязанском, Каширском и Варшавском шоссе.
В утреннее время движение машин затруднено на Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
Пробки также образовались на трассе М-2 «Крым».
Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области предупредило водителей о возможных осадках и призвало соблюдать скоростной режим и дистанцию.