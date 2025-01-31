Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 31 января

В последнее утро января загруженность дорог Московской области составила три балла. В Минтрансе Подмосковья рассказали, где образовались заторы.

В пробках придется постоять на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Каширском, Дмитровском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Ежегодно в Подмосковье реализуют большую программу ремонта дорог. Их делают более комфортными для водителей и безопасными для всех участников движения. Уделить особое внимание состоянию сети и освещению в этом году поручил губернатор Андрей Воробьев.