Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 14 мая | 360°

Подмосковье 14 мая 2024, 09:49 Пробки на дорогах Подмосковья составили 3 балла утром 14 мая Минтранс МО

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Во вторник утром загруженность дорог Московской области оценили в три балла. В Минтрансе региона отметили, что на магистралях и шоссе одновременно находятся более 849 тысяч машин.

Основные заторы в сторону Москвы образовались на трассах М-1 «Беларусь», М-2 «Крым», М-7 «Волга», а также на Варшавском, Ленинградском, Новорижском, Калужском, Осташковском, Можайском, Носовихинском и Щелковском шоссе.

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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о ремонте дорог в регионе.

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