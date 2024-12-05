Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 5 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в 7 баллов вечером 5 декабря. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Калужском и Волоколамском шоссе.
В Минтрансе Московской области уточнили, что движение также затруднено на Ярославском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Каширском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призывают водителей быть внимательными, соблюдать ПДД и не превышать скорость.
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