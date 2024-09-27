Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 27 сентября

Загруженность дорог Подмосковья составила семь баллов вечером 27 сентября. Заторы наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Рязанском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе.

В ведомстве призывают водителей быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, так как вечером в Московской области ожидаются осадки. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».