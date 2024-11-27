Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 27 ноября

Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 27 ноября. Основные заторы наблюдаются на Ленинградском, Дмитровском, Киевском, Калужском, Волоколамском, Ярославском, Новорижском и Новорязанском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе регионе.
Движение также затруднено на Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе, а также на шоссе Энтузиастов. В ведомстве предупреждают водителей о возможных осадках в западной части региона и призывают соблюдать ПДД, не превышать скоростной режим и держать дистанцию.
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