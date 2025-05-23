Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 23 мая
Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 23 мая. Основные заторы наблюдаются на Каширском, Дмитровском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Калужском, Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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