Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 22 мая

Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 22 мая. В региональном Минтрансе уточнили, что движение затруднено на Ленинградском, Киевском, Дмитровском, Новорижском, Новорязанском и Пятницком шоссе.
Заторы также наблюдаются на Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе, а также на ЦКАД в районе поселка Большие Вяземы и деревни Павловское.
Водителей призывают быть аккуратными, не совершать резких маневров, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.