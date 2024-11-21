Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 21 ноября

Основные затруднения наблюдаются на таких трассах, как Ленинградское, Киевское, Калужское, Волоколамское, Рязанское, Новорижское, Новорязанское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Щелковское, Носовихинское, Минское, Мякининское и Каширское шоссе, а также на шоссе Энтузиастов.

Специалисты ведомства призывают водителей обратить внимание на ухудшение погодных условий, включая снегопады, усиление ветра и возможный гололед. Все это повышает риск возникновения ДТП.

Минтранс рекомендовал быть предельно внимательными и осторожными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, а также не оставлять автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.