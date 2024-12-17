Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 17 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 17 декабря. Движение затруднено на Каширском, Симферопольском, Калужском, Можайском, Рублево-Успенском и Новорижском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Пробки также наблюдаются на Пятницком, Ленинградском, Щелковском, Носовихинском шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве призвали водителей быть внимательными на фоне возможных осадков и гололедицы. Важно соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.
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