Сегодня 18:10 Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 14 июня Фото: Медиасток.рф
Загруженность дорог Московской области составила семь баллов вечером 14 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском и Новорижском шоссе.
Движение также затруднено на Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.
В сентябре на территории Подмосковья открыли
первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.
Новости Московской области можно обсудить в
«Суперчате 360».
Сегодня 18:48 «Неверное понимание». Песков — о словах Зеленского про мирную инициативу Путина
Сегодня 18:47 Контейнеры для строительного мусора появились по 4 адресам в Истре
Сегодня 18:45 Пассажирский теплоход под Нижним Новгородом врезался в грунт и получил пробоину
Сегодня 18:38 Кэмерон предложил охотиться за российской нефтью
Сегодня 18:30 Минэкологии предостерегло жительницу Ступина от загрязнения земель
Сегодня 18:23 Предполагаемого организатора побега Артема Усса задержали в Италии
Сетевое издание 360.ru зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Реестровый номер: ЭЛ № ФС 77 - 87272 от 22.04.2024 18+ Учредитель СМИ: акционерное общество «Телеканал 360». Главный редактор Мурыгина Н. А. Адрес электронной почты: info@360.ru, телефон: +7 495 990-98-98 Все права защищены © АО «Телеканал 360» 2024
Любое использование материалов допускается только при соблюдении
Соглашения Правила цитирования материалов «360» Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции
Все права защищены © АО
«Телеканал 360» 2024
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте