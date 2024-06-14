Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 14 июня

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области составила семь баллов вечером 14 июня. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Киевском, Дмитровском и Новорижском шоссе.

Движение также затруднено на Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Носовихинском, Минском, Мякининском и Каширском шоссе. Минтранс Подмосковья призывает водителей быть внимательными, соблюдать дистанцию и скоростной режим.

В сентябре на территории Подмосковья открыли первый участок трассы М12 Москва — Казань. Губернатор Андрей Воробьев встретился со строителями и вручил им памятные благодарности.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

«Пришла на кастинг, ушла с кредитом». Москвички — о мошенничестве в модельном агентстве

🌞SPF-крем. Необходимая защита от солнца или маркетинг?

Универсального робота для разных жизненных сценариев создали в МФТИ

Путин предложил миру мир

Фейковый билет в НАТО. Украина получила договор ни о чем

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте