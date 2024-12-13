Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 7 баллов вечером 13 декабря

Загруженность дорог Московской области оценили в семь баллов вечером 13 декабря. Основные заторы наблюдаются на съездах с МКАД, а также на Ленинградском, Ярославском, Носовихинском, Каширском и Можайском шоссе.
Движение также затруднено на Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.
В ведомстве предупредили, что поздним вечером местами в Московском регионе ожидается снег. На этом фоне водителей призывают соблюдать скоростной режим, увеличить дистанцию в 1,4-2 раза и не совершать резких маневров.
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