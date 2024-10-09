Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 9 октября

Представители Минтранса Подмосковья рассказали о ситуации на дорогах в регионе вечером 9 октября. Специалисты оценили загруженность магистралей в шесть баллов.

Согласно сообщению, основное затруднение движения наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Киевском шоссе. Также пробки фиксируются на Носовихинском, Варшавском, Ярославском, Щелковском, Волоколамском, Минском, Пятницком, Каширском и Калужском шоссе.

Минтранс Подмосковья рекомендует автовладельцам уделить внимание поведению на дорогах, а именно следить за скоростным режимом и дистанцией и избегать резких маневров. Выполнение этих простых правил значительно снижает риск ДТП и образования новых заторов на дорогах региона.

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