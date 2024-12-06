Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 6 декабря

Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 6 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.