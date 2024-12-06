Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 6 декабря

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Подмосковья составила шесть баллов вечером 6 декабря. Основные заторы наблюдаются в сторону области на Ленинградском, Ярославском, Щёлковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Варшавском, Калужском, Боровском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призывают водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

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