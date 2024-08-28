Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 28 августа

Загруженность транспортных магистралей Московской области оценили в шесть баллов вечером 28 августа. Соответствующую информацию предоставили сотрудники Минтранса региона.

Основные проблемы с движением отмечались на таких шоссе, как Ленинградское, Киевское, Дмитровское, Новорижское, Новорязанское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Щелковское, Минское, Носовихинское, Боровское, Каширское и на шоссе Энтузиастов.

Водителям настоятельно рекомендуют соблюдать правила дорожного движения, в том числе придерживаться установленного скоростного режима и поддерживать безопасную дистанцию, а также избегать резких маневров.

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