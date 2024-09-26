Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 сентября

Загруженность дорог в Московской области достигла шести баллов. Как сообщает Минтранс Подмосковья, основные затруднения движения наблюдаются на Ленинградском, Носовихинском и Варшавском шоссе.

Также пробки фиксируются из Москвы в сторону области на Рублево-Успенском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском и Калужском шоссе.

Министерство транспорта Подмосковья призывает водителей проявлять внимательность на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Кроме того, специалисты рекомендуют избегать резких маневров, которые могут привести к ДТП и усугубить ситуацию на дорогах.

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