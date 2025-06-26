Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 26 июня

Загруженность дорог в Московской области оценили в шесть баллов вечером 26 июня. Движение затруднено на Каширском, Дмитровском, Ярославском и Калужском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Киевском, Можайском, Рублево-Успенском, Новорижском, Пятницком, Ленинградском, Щелковском и Носовихинском шоссе. В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными на фоне возможных осадков. Также важно соблюдать ПДД, держать дистанцию и не совершать резких маневров.

Китайский автогигант займет место завода Mercedes-Benz в Подмосковье. Об этом сообщил на ПМЭФ губернатор Андрей Воробьев.