Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 24 сентября

Загруженность на дорогах Московской области оценивается на уровне 6 баллов вечером 24 сентября. Представители Минтранса также сообщили, где наблюдаются сильные пробки.

Наибольшие затруднения движения отмечаются в сторону Москвы на таких трассах, как Ленинградское, Киевское, Носовихинское, Варшавское, Дмитровское, Ярославское, Рязанское, Новорижское, Щелковское, Боровское, Минское, Пятницкое, Рублево-Успенское, Каширское, Волоколамское, Калужское шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров, чтобы обеспечить безопасность в условиях увеличенной автозагрузки.

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