Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 22 мая

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 22 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Волковском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.