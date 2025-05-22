Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 22 мая

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 22 мая. Основные заторы наблюдаются в сторону Подмосковья на Ленинградском, Волковском, Носовихинском и Щелковском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.
Движение также затруднено на Новорижском, Можайском, Новорязанском, Боровском, Рублево-Успенском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.
В ведомстве призвали водителей быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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