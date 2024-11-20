Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 20 ноября

Загруженность дорог Московской области достигла шести баллов вечером 20 ноября. По информации Минтранса региона, основные затруднения в движении наблюдаются на таких важных маршрутах, как Ленинградское, Киевское, Калужское и Волоколамское шоссе.

Пробки также фиксируются на Рязанском, Новорижском, Новорязанском, Пятницком, Рублево-Успенском, Щелковском, Минском, Каширское шоссе и шоссе Энтузиастов.

В связи с прогнозируемыми осадками Минтранс региона просит водителей проявлять особую внимательность и осторожность на дорогах. Рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

Кроме того, специалисты советуют не парковать автомобили рядом с шаткими конструкциями и под деревьями. В случае ухудшения погодных условий, транспортные средства могут оказаться в опасности и пострадать.