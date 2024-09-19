Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 19 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов вечером 19 сентября. Основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском и Ярославском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Движение также затруднено на Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов. В ведомстве призвали водителей быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и скоростной режим, а также не совершать резких маневров.

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