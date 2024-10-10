Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 10 октября

Пробки на автомагистралях Московской области оценили в 6 баллов вечером 10 октября. Основные затруднения наблюдаются на Минском, Пятницком, Каширском и Волоколамском шоссе.

Также пробки фиксируются на таких направлениях, как Ленинградское, Носовихинское, Варшавское, Новорижское, Рублево-Успенское, Ярославское, Рязанское, Щелковское, Боровское шоссе.

Специалисты Минтранса Подмосковья призывают автовладельцев внимательно следить за дорогой и не совершать резких маневров. Кроме того, особое внимание следует уделить скоростному режиму и безопасной дистанции.

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