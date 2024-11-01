Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов вечером 1 ноября

Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов вечером 1 ноября. В Минтрансе региона отметили, что движение затруднено на Ленинградском, Носовихинском, Новорижском и Рублево-Успенском шоссе.
Заторы также наблюдаются на Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском шоссе и шоссе Энтузиастов. На фоне осадков водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также избегать резких маневров.
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