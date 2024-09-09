Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 9 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 9 сентября. Движение затруднено на трассах А-105, М-1 «Беларусь», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия». Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Варшавском, Калужском, Дмитровском, Ярославском, Носовихинском, Киевском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком, Минском, Боровском, Ленинградском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Минтрансе сообщили, что утром на дорогах зафиксировали более 1,1 миллиона автомобилей, что на 1,3% выше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, соблюдать скоростной режим, а также избегать резких маневров.

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