Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 4 сентября

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области составила шесть баллов утром 4 сентября. В Минтрансе региона уточнили, что основные заторы наблюдаются в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

Движение также затруднено на Варшавском, Ленинградском, Рязанском, Дмитровском, Каширском, Калужском, Киевском, Волоколамском, Косинском, Ярославском, Минском, Носовихинском, Пятницком, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Утром на дорогах зафиксировали миллион автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца. В ведомстве призвали водителей соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

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