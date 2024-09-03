Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 3 сентября

Фото: Медиасток.рф

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 3 сентября. В региональном Минтрансе сообщили, что движение затруднено в сторону Москвы на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия»

Заторы также наблюдаются на Ленинградском, Киевском, Носовихинском, Варшавском, Дмитровском, Ярославском, Рязанском, Щелковском, Боровском, Минском, Пятницком, Каширском, Волоколамском, Калужском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве уточнили, что на дорогах региона зафиксировали миллион автомобилей, что соответствует средним значениям прошлого месяца. Водителей призывают быть внимательными на дорогах, соблюдать ПДД и не совершать резких маневров.

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