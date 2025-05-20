Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 20 мая

Пробки в Московской области утром во вторник, 20 мая, достигли шести баллов. На дорогах региона насчитали свыше миллиона автомобилей.

Заторы сегодня возникли на Ленинградском, Осташковском, Ярославском, Щелковском, Носовихинском и Каширском шоссе. Движение транспорта затруднено на Симферопольском, Калужском, Варшавском, Киевском, Боровском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе, шоссе Энтузиастов, а также на трассах А-105, М-4 «Дон» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призвали водителей учитывать погодные условия, избегать резких маневров, соблюдать дистанцию и не превышать скорость.