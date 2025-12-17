Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 17 декабря

Пробки в Подмосковье утром в среду, 17 декабря, достигли шести баллов. Сегодня на региональных дорогах насчитали свыше 929 машин.

Заторы возникли на Ленинградском, Щелковском, Осташковском, Носовихинском, Рязанском, Новорязанском и Варшавском шоссе.

На Минском, Киевском, Боровском, Рублево-Успенском, Можайском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов также образовались пробки.

Движение затруднено в начале рабочего дня на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья напомнили водителям об опасности передвижения на летней резине. В ведомстве также призвали автомобилистов быть предельно внимательными, не превышать скорость и не перестраиваться резко.