Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 11 сентября

Загруженность дорог Московской области оценили в шесть баллов утром 11 сентября. Движение затруднено на трассах М-4 «Дон» и М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Дмитровском и Каширском шоссе. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Заторы также наблюдаются на Калужском, Киевском, Осташковском, Симферопольском, Волоколамском, Ярославском, Носовихинском, Пятницком, Боровском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

В ведомстве сообщили, что утром на дорогах зафиксировали 520 тысяч автомобилей, что на 5% меньше по сравнению со средним значением прошлого месяца. Водителей призывают быть предельно внимательными, соблюдать ПДД и избегать резких маневров.

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