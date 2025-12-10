Пробки на дорогах Подмосковья оценили в 6 баллов утром 10 декабря

Фото: Первый снег в Москве / Медиасток.рф

Утром в среду, 10 декабря, подмосковные дороги встретили водителей плотным потоком машин. Загруженность трасс составила шесть баллов.

На дорогах области сегодня насчитали свыше 929 тысяч автомобилей.

Особенно напряженная ситуация на трассах М-2 «Крым» и М-9 «Балтия».

Затруднения движения наблюдаются на Щелковском, Ленинградском, Осташковском, Рязанском, Новорязанском, Носовихинском, Каширском, Варшавском и Калужском шоссе.

Пробки возникли также на Киевском, Минском, Боровском, Волоколамском, Можайском, Рублево-Успенском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья призывают автолюбителей к максимальной осторожности. В ведомстве напомнили, что нельзя выезжать на летней резине, отвлекаться на телефон, превышать скорость, нарушать дистанцию и совершать резкие перестроения.